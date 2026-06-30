Ehrungen in Volkach: Stadt würdigt bürgerschaftliches Engagement und Kommunalpolitiker
VOLKACH – Im festlichen Rahmen des Schelfenhauses hat die Stadt Volkach verdiente Bürgerinnen und Bürger für ihr langjähriges ehrenamtliches Wirken ausgezeichnet. Neben der Verleihung der „Brückenmedaille“ stand die Verabschiedung ausgeschiedener Stadtratsmitglieder im Fokus der Feierstunde.
„Brückenbauer“ für die Gemeinschaft
Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein würdigte den Einsatz der Ehrenamtlichen als unverzichtbaren Beitrag zum Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam“, betonte das Stadtoberhaupt und hob die Bedeutung des Respekts und der Anerkennung für dieses Engagement hervor.
Mit der Brückenmedaille wurden ausgezeichnet:
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Gerda Hartner (Eichfeld): Engagiert im Naturschutz und Sozialwesen, unter anderem als Gründerin der Lebensmittelausgabe „Mainschleife e.V.“ und durch vielfältige Kinder- und Jugendarbeit.
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Thomas Marquard (Escherndorf): Seit Jahrzehnten aktiv in der Kirchenverwaltung, der Musikkapelle, der Feuerwehr sowie als technischer Ansprechpartner bei der Dorferneuerung und in kirchlichen Einrichtungen.
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Herrmann Schmiedel (Krautheim): Langjähriges Mitglied und ehemaliger Kommandant der Feuerwehr Krautheim sowie Gründungsmitglied des SV 76 Krautheim.
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Reinhard Söllner (Krautheim): Seit 50 Jahren tragende Säule beim SV 76 Krautheim in verschiedenen Vorstandsposten und langjährig engagiert in der Feuerwehr.
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Irmgard Weingärtner (Volkach): Seit 25 Jahren in der Kirchenverwaltung tätig und eine zentrale Stütze bei der Organisation des Pfarrheims sowie des „Begegnungscafés“.
Dank an die Kommunalpolitik
Im Rahmen der Feier wurden zudem ausgeschiedene Stadträte verabschiedet. Eine besondere Auszeichnung erhielt Herbert Römmelt aus Escherndorf: Für seinen jahrzehntelangen Einsatz in der Kommunalpolitik verlieh ihm Bürgermeister Bäuerlein die Goldene Stadtplakette.
Ebenfalls feierlich verabschiedet wurde das Ratsmitglied Mathias Krönert (FWG, 6 Jahre). Die weiteren ausgeschiedenen Stadträte Andrea Haupt, Elmar Datzer und Hanns Strecker konnten an dem Termin nicht teilnehmen und werden zu einem späteren Zeitpunkt geehrt. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch Gitarrenmusik von Henri Zwanziger. Zum Abschluss trugen sich die Geehrten in das Goldene Buch der Stadt Volkach ein.
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