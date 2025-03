Ein Auto und ein Hausdach beschädigt – Kissinger Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

BAD KISSINGEN UND BAD BOCKLET, LKR. BAD KISSINGEN – In zwei Fällen von Sachbeschädigung ermittelt die Polizei Bad Kissingen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Waldstraße in Bad Bocklet wurde in der Zeit von Montag, 18:00 Uhr bis Dienstag, 05:21 Uhr, ein geparkter Fiat Tipo beschädigt. Der bislang Unbekannte zerkratzte die linke Fahrzeugseite sowie den linken hinteren Kotflügel. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Bereits in der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr bis Sonntag, 17:00 Uhr wurde das Hausdach eines Anwesens in der Kissinger Straße in Reiterswiesen mit Kunstharzlack verunreinigt und somit beschädigt. Durch einen unbekannten Täter wurde eine Dose des Lacks auf das Hausdach geworfen. Diese ginghier auf und der Inhalt entleerte sich auf dem Ziegeldach. Der Sachschaden beträgt hier circa 250 Euro.

Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Hinweise auf einen der Täter geben können oder im genannten Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Polizei Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 in Verbindung zu setzen.