Ein Auto – Zwei Fahrer ohne Führerschein
LOHR AM MAIN / LKR. MAIN-SPESSART – Am Donnerstagnachmittag wurde in der Rexrothstraße ein Kleinwagen mit drei Insassen kontrolliert. Dabei stellte die Polizei fest, dass alle drei Personen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren.
Gegen den 56-jährigen deutschen Fahrzeugführer, dem die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war, wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
Ebenfalls ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erhielt der 35-jährige deutsche Mitfahrer. Er war zuvor von einem Zeugen als Fahrer des Fahrzeugs gemeldet worden.
Da auch die 36-jährige Mitfahrerin keine Fahrerlaubnis besaß, wurde das Fahrzeug verkehrssicher in der Rexrothstraße abgestellt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine weitere unbefugte Fahrt zu verhindern.
