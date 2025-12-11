Ein Beinaheunfall und Beschädigungen im Bereich der Hammelburger Polizei

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN. Am Dienstag, gegen 08:00 Uhr kam es zu einem Beinaheunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Autofahrer. Der Vorfall ereignete sich auf der B 27 in Richtung Ortseingang Obereschenbach. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach dem Fahrer eines roten Kleinwagens mit dem Aufkleber AC Pflegedienst. Der Fahrer des Wagens soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein.

AURA AN DER SAALE, LKR. BAD KISSINGEN. In den vergangenen drei Monaten soll eine Straßenlaterne im Bereich Klosterblick beschädigt worden sein. Der Verursacher ist unbekannt.

ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN. Am Dienstag, gegen 18:00 Uhr, kam es zwischen Aura a. d. Saale und Elfershausen zu einem Unfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Einem in Richtung Elfershausen fahrenden Opel Astra wurde hierbei der Außenspiegel beschädigt. Der Unfallgegner, ein in Richtung Aura fahrendes Fahrzeug, ist derzeit unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732/906-0 entgegen.