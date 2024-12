Ein Déjà-vu bei den Mighty Dogs

SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs starteten am Wochenende in die Rückrunde der Bayernliga-Saison 2024/2025 mit einem emotionalen Spiel im Icedome gegen den EV Dingolfing.

Trotz einer zwischenzeitlichen 4:2-Führung mussten sich die Schweinfurter nach einem späten Ausgleich und einer Niederlage in der Overtime mit nur einem Punkt zufriedengeben. Der 25-jährige Kanadier Anthony Gagnon wurde mit seinem entscheidenden Treffer in der Verlängerung zur zentralen Figur – und zum Ärgernis für die Fans der Mighty Dogs.

Beide Teams hatten klare Ziele: Schweinfurt wollte den Rückstand auf die Top 6 verkürzen, während die Dingolfinger ihren Platz unter den besten sechs Teams festigen wollten. Die Mighty Dogs dominierten die Anfangsminuten, konnten jedoch die starke Defensive des EV Dingolfing nicht überwinden. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte des ersten Drittels brachte Dennis Gulda die Gäste in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Schweinfurt glich kurz vor der Pause im Powerplay durch Georg Pinsack zum 1:1 aus.

Das zweite Drittel war geprägt von vielen Fehlern auf beiden Seiten, doch Anthony Gagnon brachte die Gäste mit 2:1 in Führung. Die Hausherren blieben jedoch gefährlich und trafen mehrfach Aluminium, ohne den Ausgleich zu erzielen.

Im dritten Drittel schalteten beide Teams wieder einen Gang hoch. Schweinfurt glich in der 45. Minute durch Dylan Hood zum 2:2 aus und ging wenige Minuten später durch Michal Bezouska mit 3:2 in Führung. Nach einem weiteren Treffer von Alex Asmus in der 55. Minute sahen die Mighty Dogs wie die sicheren Sieger aus. Doch die Gäste gaben nicht auf: Leon Abstreiter brachte Dingolfing mit dem 3:4 zurück ins Spiel, bevor Anthony Gagnon in der letzten Minute der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielte.

In der Overtime war es erneut Gagnon, der mit seinem zweiten Treffer des Abends den Sieg für Dingolfing sicherte. Sein provokanter Jubel vor den Schweinfurter Fans sorgte dabei für zusätzlichen Unmut.

Für die Mighty Dogs bleibt die Erkenntnis, dass sie trotz der Niederlage den Anschluss an die Playoff-Plätze nicht verloren haben. Mit nur einem Punkt Rückstand auf die Pre-Playoff-Ränge und fünf Punkten Abstand auf Platz sechs ist weiterhin alles offen. Nächste Woche stehen mit dem Auswärtsspiel beim EHC Königsbrunn und dem Heimspiel gegen den ERSC Amberg zwei entscheidende Partien an. Zudem werden die Schweinfurter in den kommenden Heimspielen mit einem Sondertrikot im Ugly-Xmas-Stil auflaufen, das nach dem Spiel gegen die EA Schongau versteigert wird.