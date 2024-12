Ein echter Nintendo-Switch-Fan? Dreister Ladendiebstahl verhindert

SCHWEINFURT – Friedrich-Rätzer-Straße: Am Freitagabend gegen 17:55 Uhr kam es in einem Elektronikmarkt in der Friedrich-Rätzer-Straße zu einem versuchten Ladendiebstahl.

Der Täter versuchte, mit mehreren Nintendo-Switch-Konsolen im Wert von insgesamt 1.468 Euro durch den Ausgang zu verschwinden. Sein Plan wurde jedoch durch die Warensicherungsanlage vereitelt, die beim Verlassen des Marktes Alarm auslöste.

In Panik ließ der Mann seine mitgebrachte Sporttasche im Ausgangsbereich zurück und ergriff die Flucht. Die Tasche enthielt die gestohlenen Konsolen, die er unbemerkt im Markt eingepackt hatte. Mitarbeiter des Marktes verfolgten den Täter, verloren ihn jedoch aus den Augen.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: osteuropäisches Erscheinungsbild, etwa 30 Jahre alt, schlanke Statur, circa 180 cm groß. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine Bluejeans, graue Schuhe und eine dunkle Daunenjacke.

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des Täters oder seiner Fluchtrichtung bzw. seines möglichen Fahrzeugs führen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt entgegen.