Ein erster Neuzugang für die Mighty Dogs

SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs können ihren ersten Neuzugang für die Bayernliga-Saison 2025/2026 präsentieren: Leon Hartl kehrt nach Schweinfurt zurück.

Der 23-jährige Stürmer ist in Schweinfurt kein Unbekannter, da er bereits in der Vergangenheit als Förderlizenzspieler der Höchstadt Alligators für den ERV Schweinfurt auflief und in 15 Spielen starke 14 Scorerpunkte verbuchte. Seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte der gebürtige Münchner beim Ligakonkurrenten ERSC Amberg, wo er in der Saison 2021/2022 ebenfalls überzeugte. Zudem sammelte er mit einer Förderlizenz beim heutigen Zweitligisten Blue Devils Weiden weitere Spielpraxis.

Nach einem Jahr in Amberg zog es den Linksschützen nach Höchstadt und schließlich mit Förderlizenz nach Schweinfurt. Aus einer festen Verpflichtung wurde damals nichts, und Hartl wechselte aus beruflichen Gründen zum EHC Königsbrunn, wo er in seiner ersten Saison die Bayernliga-Meisterschaft feierte und in der vergangenen Saison Vizemeister wurde.

Nachdem Hartls Abschied aus Königsbrunn bekannt wurde, freuen sich die Verantwortlichen der Mighty Dogs nun umso mehr über seine Rückkehr. Gerald Zettner, einer der Verantwortlichen, zeigt sich begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass Leon wieder in Schweinfurt zurück ist. Wir hätten ihn damals schon gerne verpflichtet. Charakterlich passt er super zu uns und in die Mannschaft, und durch seine kämpferische Spielweise wird er sich schnell in die Herzen der Fans spielen.“

Auch Leon Hartl freut sich auf seine Zeit bei den Mighty Dogs: „Beruflich zieht es mich tatsächlich wieder in den Norden. Die vergangenen beiden Jahre in Königsbrunn waren unglaublich, aber ich blicke bereits nach vorne und freue mich, wieder für Schweinfurt aufzulaufen. Meine Erinnerungen sind nur positiv: Die Fans, das Team und die Einstellung eines jeden war unglaublich. Mein Ziel ist es natürlich, mit den Mighty Dogs in die Playoffs zu gelangen, und ich bin überzeugt, dass dies ein realistisches Ziel ist.“

Die Mighty Dogs arbeiten weiter am Kader für die kommende Saison und kündigen weitere Neuigkeiten in Kürze an. Leon Hartl wird in der kommenden Saison die Nummer 13 tragen.