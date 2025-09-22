Ein fetter Coup für die Diebe – 30.000 Euro Kupfer-Diebstahl
ARNSTEIN – In der Nacht zum Donnerstag kam es in Binsfeld zu einem groß angelegten Kupferdiebstahl aus einer Gewerbehalle. Zwischen 00:00 Uhr und 01:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gelände und entwendete Kupferkabel im Wert von insgesamt rund 33.500 Euro.
Der Diebstahl ereignete sich in der unteren Dorfstraße. Ursprünglich wurde der Polizei ein Diebstahl von aufgerollten Kupferkabeln im Wert von etwa 3.500 Euro aus der Halle gemeldet.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass aus einem angrenzenden Bereich der Halle zusätzlich Kupferkabel im Wert von rund 30.000 Euro entwendet wurden. Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.
