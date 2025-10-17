Ein ganz besonderer Fund: Die beiden 5. Klassen der Naturparkschule entdecken die erste Gottesanbeterin im Landkreis Haßberge
HOFHEIM – Die Exkursion der beiden 5. Klassen der Naturparkschule Hofheim am 1. Oktober 2025 entwickelte sich zu einem besonderen Naturerlebnis und führte zum ersten Fund einer Gottesanbeterin (Mantis religiosa) im Landkreis Haßberge. Die Schülerinnen und Schüler, begleitet von ihren Lehrkräften Frau Schimmer und Frau Behr, Naturpark-Ranger Arno Ludwig und Lehrerin Lisa Flachsenberger, erkundeten Streuobstwiesen und die umliegende kleinteilige Landschaft.
Die Exkursion begann an der Mittelschule und führte zunächst zum Naturdenkmal „Große Quelle“, wo die Schüler die ökologische Bedeutung der Karstquelle kennenlernten. Auf einer jungen Ausgleichsfläche erklärte Ranger Arno Ludwig die Bedeutung, Funktion und Pflege von Streuobstwiesen als wertvollem Lebensraum.
Das Ziel der Exkursion war eine etwa 30 Jahre alte, geschützt gelegene Streuobstwiese, wo die Kinder mit Becherlupen die Tier- und Pflanzenwelt eigenständig erforschten. Sie kamen mit einer Gottesanbeterin (Mantis religiosa) zurück. Die Freude über den Erstfund der Fangheuschrecke im Landkreis Haßberge war groß. Die artenreiche Streuobstwiese mit ihrem vielfältigen Nahrungsangebot bietet der aus dem Mittelmeergebiet stammenden Art offenbar einen geeigneten Lebensraum, deren Ausbreitung durch milde Winter und trockenwarme Sommer begünstigt wird.
Die Mantis religiosa ist die einzige in Mitteleuropa vorkommende Art aus der Ordnung der Fangschrecken. Sie gilt in Deutschland als gefährdet und steht unter besonderem Schutz nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Bundesartenschutzverordnung. Die beiden 5. Klassen tauften das besondere Insekt feierlich Maria – die Gottesanbeterin, bevor sie mit großer Sorgfalt wieder in ihren Lebensraum freigelassen wurde. Die Klassen planen, die Streuobstwiese nun zu jeder Jahreszeit zu besuchen.
