Ein Geschenk der tierischen Art: Freunde auf 2 Pfoten e. V. spenden 2.650 Euro an die Schweinfurter Kindertafel e.V.

OBERELSBACH/SCHWEINFURT – Das gesamte Jahr über treten anthropomorphe Tiere, auch bekannt als Furries, in Erscheinung. Diese verkörpern in ihren farbenfrohen Fellkostümen vermenschlichte Tierfiguren, wie man sie aus Zeichentrickfilmen oder Fabeln kennt, und nutzen verschiedenste Anlässe, um den Alltag der Menschen aufzufrischen.

Immer mehr organisieren sich Furries auch in Vereinen. Einer dieser Vereine ist der in der Rhön ansässige Freunde auf 2 Pfoten e. V. Der Verein organisiert eigene Veranstaltungen und unterstützt zudem vielfältige Projekte und Initiativen – sowohl in der Region als auch darüber hinaus. Ziel ist es, Freude zu verbreiten und mit den bunten tierischen Rollen ein Lächeln in das Gesicht vieler Menschen zu zaubern.

Jährlich wählt der Verein einen besonderen Partner aus, für den im Rahmen zahlreicher Auftritte Spenden gesammelt werden. Dabei wechselt der Fokus im jährlichen Rhythmus zwischen einem Projekt im Bereich Tierwohl und einem Projekt, das dem Wohl von Menschen dient. Im Jahr 2024 fiel die Wahl auf den Schweinfurter Kindertafel e. V.

Im Zuge einer Veranstaltung sowie durch zahlreiche kleinere Spenden, die bei kostenfreien Auftritten zusammengekommen sind, konnte der Verein eine Gesamtsumme von 2650 Euro zusammentragen. Diese wurde am Vereinssitz an Stefan Labus, den Vorsitzenden der Kindertafel, übergeben. Die Mitglieder des Vereins betonten dabei ihre Freude darüber, die wertvolle Arbeit der Institution unterstützen zu können.

Auch im Jahr 2025 möchte der Freunde auf 2 Pfoten e. V. die Zusammenarbeit mit der Kindertafel fortsetzen.