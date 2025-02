Ein Grund zur Besorgnis in der Region? – Bei der U18-Wahl liegt die AfD mit wenig Abstand auf Platz zwei

LANDKREIS HAßBERGE – Mehr als 700 Kinder und Jugendliche nahmen im Landkreis Haßberge an der U18-Bundestagswahl teil und gaben in fünf Wahllokalen ihre Stimmen ab. Insgesamt beteiligten sich deutschlandweit 166.443 unter 18-Jährige an dieser besonderen Wahl.

Zwischen dem 12. und 14. Februar 2025 nutzten 764 Jugendliche im Landkreis Haßberge die Möglichkeit, ihre Stimmen an der Jacob-Curio-Realschule Hofheim, der Mittelschule Zeil-Sand, der Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule Haßfurt und der Wallburg-Realschule Eltmann abzugeben. Der Kreisjugendring Haßberge (KJR) übernahm dabei erneut die Rolle der U18-Regionalkoordination und erhielt Unterstützung von den Lehrkräften der beteiligten Schulen. Zusätzlich organisierte das Mehrgenerationenhaus als Kooperationspartner am 13. Februar 2025 eine U18-Wahlparty.

„Durch U18 beschäftigen sich junge Menschen mit Politik und bringen ihre Positionen im Sinne der Kinderrechte ein. U18 ist somit eine herausragende Initiative der außerschulischen politischen Bildung und soll jungen Menschen Mut machen, Politik mitzugestalten“, erläuterte Susanne Makowski, Vorsitzende des KJR Haßberge.

Die Wahl ermöglichte es den Jugendlichen, wie bei der „richtigen“ Bundestagswahl eine Erst- und eine Zweitstimme abzugeben. Ein Teil der 764 Stimmzettel wurde von den KJR-Vorstandsmitgliedern in der KJR-Geschäftsstelle ausgezählt. Alle Stimmen aus dem Landkreis flossen in das deutschlandweite U18-Endergebnis ein.

Erststimme

Nicht in allen Schulen im Landkreis wurde die Erststimme abgefragt, weshalb lediglich 251 Erststimmen vorliegen. Dorothee Bär (CSU) erhielt mit 49,18 % die meisten Erststimmen, gefolgt von Sabine Dittmar (SPD) mit 17,48 % und Florian Beck (DIE LINKE) mit 16,26 %. Frank Helmerich (FREIE WÄHLER) kam auf 6,91 %, während Christian Ruser (GRÜNE) 4,06 % der Stimmen erhielt. Alle weiteren Kandidatinnen und Kandidaten erzielten weniger als 3 %.

Zweitstimme

Bei den Zweitstimmen lag die CSU im Landkreis Haßberge mit 30,32 % vorne. Danach folgten die AfD mit 25,27 %, DIE LINKE mit 13,56 %, die SPD mit 8,11 %, die Tierschutzpartei mit 6,91 %, die FREIEN WÄHLER mit 5,32 %, die GRÜNEN mit 4,79 % und sonstige Parteien mit 5,72 %.

Thomas Wagenhäuser, stellvertretender Vorsitzender des KJR Haßberge und Wahlleiter an der Jacob-Curio-Realschule in Hofheim, erklärte, dass sich in diesem Jahr nur halb so viele Jugendliche wie bei der letzten U18-Wahl beteiligten. Ein Grund dafür sei die Kurzfristigkeit aufgrund der vorgezogenen Wahl sowie die parallel durchgeführte „Juniorwahl“ an mehreren Schulen im Landkreis, deren Ergebnisse nicht in die U18-Wahl einflossen. Dennoch zeigte die Aktion erneut, dass Kinder und Jugendliche großes Interesse an Politik und Demokratie zeigen und ihre Meinungen aktiv einbringen möchten.

Yannick Reuß, KJR-Vorstandsmitglied und zuständig für das Ressort Jugendpolitik, betonte die Bedeutung der politischen Bildung junger Menschen und die Notwendigkeit, ihre Stimmen ernst zu nehmen. „Sie sind die Wählerinnen und Wähler von morgen und sollten aktiv in gesellschaftliche und politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden“, so Reuß. Eva Pfeil, KJR-Geschäftsführerin, ergänzte, dass die Jugendarbeit täglich zeige, wie klar und entschlossen junge Menschen ihre Meinung vertreten und über ihre Zukunft mitentscheiden möchten.

Bayernweite und deutschlandweite Ergebnisse

In Bayern nahmen 51.945 Kinder und Jugendliche an der U18-Wahl teil. Die CSU führte mit 21,19 %, gefolgt von der AfD mit 17,99 %, DIE LINKE mit 16,63 %, der SPD mit 15,90 % und den GRÜNEN mit 9,37 %. FDP (3,67 %), FREIE WÄHLER (3,6 %), Tierschutzpartei (3,31 %) und sonstige Parteien (5,06 %) erhielten deutlich weniger Stimmen.

Deutschlandweit gab DIE LINKE mit 20,84 % den Ton an, gefolgt von der SPD mit 17,92 %, CDU/CSU mit 15,74 %, AfD mit 15,45 % und GRÜNE mit 12,51 %. Alle anderen Parteien blieben unter 4 %.

Yannick Reuß unterstrich abschließend die Notwendigkeit, junge Menschen über das breite Spektrum der Parteienlandschaft zu informieren und sie zu motivieren, sich kritisch mit politischen Angeboten auseinanderzusetzen, um sich eine fundierte Meinung zu bilden. Das U18-Projekt leiste hierbei als niederschwelliges Angebot der außerschulischen Jugendbildung einen wertvollen Beitrag.

Die detaillierten Ergebnisse für die einzelnen Stimmkreise können unter wahlen.u18.org eingesehen werden.