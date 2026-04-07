Ein guter Tag: Kinderkonzert mit Ida im Liederkasten in Wechterswinkel
WECHTERSWINKEL – Die Kulturagentur Rhön-Grabfeld lädt am Sonntag, den 12. April 2026, zu einem besonderen musikalischen Erlebnis für die jüngsten Kulturbegeisterten ein. Um 15:00 Uhr präsentiert „Ida im Liederkasten“ im Kloster Wechterswinkel ihr Programm „Ein guter Tag“, das speziell für Kinder ab drei Jahren und ihre Familien konzipiert wurde.
In dem etwa 45-minütigen Konzert steht der kindliche Alltag im Mittelpunkt. Von Momenten des Aufstehens über das gemeinsame Spiel bis hin zum Träumen begleitet Ida die Kinder mit einfühlsamen Texten und groovigen Rhythmen. Dabei greift sie spielerisch Themen wie Selbstvertrauen, Zusammenhalt und den Umgang mit Gefühlen auf und bietet musikalische Lösungsansätze für alltägliche Konflikte.
Mitmachen, Singen und Tanzen
Das Konzert setzt auf Interaktion: Die eingängigen Melodien animieren die kleinen Besucher zum aktiven Mitsingen und Mittanzen. So wird eine Atmosphäre geschaffen, in der Kinder ihre eigene Lebenswelt musikalisch entdecken und gleichzeitig gute Laune tanken können.
Informationen zu Tickets und Vorverkauf
Karten für das Kinderkonzert sind ab sofort an verschiedenen Vorverkaufsstellen sowie online erhältlich:
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Online: www.tickets.rhoen-grabfeld.de
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Bad Neustadt: Rhön GmbH, Spörleinstr. 11, Tel. 09771 / 687606-0
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Wechterswinkel: Kloster Wechterswinkel, Um den Bau 6 (Do bis So, 14 bis 17 Uhr), Tel. 09773 / 897262
Die Eintrittspreise liegen im Vorverkauf bei 7 Euro und an der Tageskasse bei 9 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei.
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