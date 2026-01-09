Auto IU

Ein Hund wird auf der A3 bei Schwarzach von Auto erfasst – Wer ist der Halter?

9. Januar 2026Letztes Update 9. Januar 2026
Bild von Engin Akyurt auf Pixabay
SCHWARZACH AM MAIN, LKR.KITZINGEN – Bereits am 27. Dezember kam es auf der A3 bei Schwarzach, in Fahrtrichtung Frankfurt, zu einem Unfall, bei dem ein frei laufender Hund von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt wurde.

Die Polizei sucht nach wie vor den Halter des Hundes, bei dem es sich vermutlich um einen Schäferhund-Rottweiler-Mix handelte. Der gut gepflegte Rüde war schwarz mit braunen Pfoten und einer braunen Schnauze. Er trug ein braunes Halsband mit einem schwarzen Verschluss.

 Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter Tel. 09302/910-0 entgegen.

