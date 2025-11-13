Ein Jahr der Superlative für Schonungen
SCHONUNGEN / LKR. SCHWEINFURT – Bei einem Ehrenabend wurden erfolgreiche Sportler, Musiker und weitere Leistungsträger der Großgemeinde Schonungen ausgezeichnet. Bürgermeister Stefan Rottmann, Sportbeauftragter Bernd Götzendörfer und Landrat Florian Töpper würdigten die enormen Höchstleistungen, wobei insbesondere die DLRG Schonungen, Turn-Deutsche Meisterin Michaela Werner und die Korbballerinnen aus Löffelsterz für Schlagzeilen sorgten.
Der Sportbeauftragte Bernd Götzendörfer verlas eine lange Liste der zu Ehrenden, die schulische, berufliche und musische Leistungen einschloss.
Auszeichnungen und Erfolge im Überblick:
- DLRG Schonungen: Die größte Gruppe der Geehrten. Sie feierte ihr 50-jähriges Jubiläum und stellte unter anderem:
- Erwin Reuter: Dritter bei den Deutschen Meisterschaften in seiner Altersklasse.
- Mannschaftserfolge: Mehrere Weltrekordversuche sorgten für Schlagzeilen. Der Verein wurde zum „Sportler des Jahres“ (Verein) gekürt.
- Turnen (TSV Schonungen):
- Michaela Werner: Siegerin bei den Bayerischen Meisterschaften und beim Deutschen Turnfest (Deutsche Meisterin).
- Mannschaften: Siege beim Wettkampf „Turn10“ in den Jahrgängen 2017/18, 2014/2015 und 2012/2013.
- Korbball (Löffelsterz): Aufstieg in die Bundesliga.
- Fußball: Die Spielgemeinschaft TSV Forst D-Jugend siegte sowohl in der Kreisklasse als auch in der Kreisliga.
- Ringen: Vordere Ränge bei den Bayerischen Meisterschaften und den German Masters, unter anderem:
- Bayerische Meister: Alexandru-Vasile Mandica, Tim Binkert, Alexej Volz.
- German Masters (1. Platz): Rudi Schwanke.
- Rudern: Paul Phillipp und Willi Pulvermüller waren in erfolgreichen Ruderbooten des Schweinfurter Ruderklubs aktiv.
Weitere Ehrungen:
- Robotik: Bastian Schuler und Martin Bedenk (Realschule Schonungen) sicherten sich den Titel bei den Bayerischen Robotikmeisterschaften.
- Schulschwimmen: Lennox Schmitt und Linus Löffler holten „Gold“ bei den deutschen Schulschwimmmeisterschaften.
Der Landrat Florian Töpper lobte die Aktivitäten der Gemeinde und verwies auf die anstehenden Baumaßnahmen, wie den Neubau der Grundschule und den Realschulneubau des Landkreises in Schonungen. Der Abend wurde musikalisch von der Blaskapelle Mainberg umrahmt.
