Ein junges Team für Schweinfurt: Neuwahlen bei der Jungen Union Schweinfurt-Stadt

SCHWEINFURT, STADT – Die Junge Union Schweinfurt-Stadt hat am 10. Mai 2025 ihren Kreisvorstand für die kommenden zwei Jahre neu gewählt.

Der bisherige Kreisvorsitzende Niklas Uehlein wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Ihm zur Seite stehen als stellvertretende Vorsitzende Annika Gareiß, Philipp Hüllmantel, Maik Mann und Thomas Stuckert.

Maurice Hofmann bleibt weiterhin Schatzmeister, die Kassenprüfung übernehmen künftig Lida Dastager und Joey Graf. Annika Schmitt wurde zur Schriftführerin gewählt, Okan Boran zum Digitalbeauftragten. Die Vorstandschaft wird durch die Beisitzer Paul Bönig, Selina Kritzner, Tobias Schleyer und Linda Schäfer komplettiert.

Zudem wählten die Mitglieder vier Delegierte und vier Ersatzdelegierte zur JU-Bezirksversammlung.

Stadtrat Florian Dittert gab in seinem Grußwort Einblicke in die Stadtpolitik und rief zur Mitwirkung an der Kommunalwahl 2026 auf. Niklas Uehlein betonte abschließend die gute Aufstellung der JU für die kommenden zwei Jahre und die engagierte Unterstützung der CSU im Hinblick auf die Kommunalwahlen.