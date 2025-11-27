Ein Kinderfahrrad für die Caritaslichter-Aktion
RÖN-GRABFELD – Der Caritasverband für den Landkreis Rhön-Grabfeld hat am 20. November die Benefiz-Aktion „Halt mich fest und schenk mir Licht!“ gestartet, um Geschenke für Kinder in Not aus der Region zu ermöglichen. Der Erlös aus dem Verkauf der 720 Caritaslichter kommt sozial benachteiligten Familien im Landkreis zugute.
Jede Kerze, die für 5 Euro verkauft wird, ist mit einer Losnummer versehen, die vom 1. bis 24. Dezember an einer täglichen Verlosung teilnimmt.
Attraktive Preise
Als attraktiver Hauptpreis wird in diesem Jahr ein hochwertiges CUBE Kinderfahrrad im Wert von 519 Euro verlost. Gespendet wurde das Fahrrad von Stefanie und Michael Hippeli, Inhaber von bikePoint Rhön. Zusätzlich wurden von zahlreichen Firmen Sachpreise und Gutscheine im Wert von über 1.800 Euro zur Verfügung gestellt.
Angelika Ochs, Vorständin des Caritasverbandes, zeigte sich erfreut über den Hauptpreis und die damit verbundene gestiegene Nachfrage.
Verkaufsstellen und Gewinnabholung
Die 720 Caritaslichter sind seit dem 20. November an mehreren Verkaufsstellen erhältlich:
-
Bad Neustadt im Caritashaus Edith Stein, Kellereigasse 12-16 (Tel: 09771 6116 0)
-
Bad Königshofen, Caritas Sozialstation St. Peter, Dr.-Ernst-Weber-Str. 17 (Tel: 09761 2100)
-
Mellrichstadt, Caritas Sozialstation St. Kilian, Lohweg 2 (Tel: 09776 8117 0)
-
In verschiedenen Geschäftsstellen der Sparkasse.
Die gezogenen Losnummern und die dazugehörigen Preise werden täglich (für die Wochenenden am darauffolgenden Montag) auf der Homepage des Caritasverbandes www.caritas-rhoengrabfeld.de und in der örtlichen Presse veröffentlicht.
Gewinne können beim Caritasverband für den Landkreis Rhön-Grabfeld e.V. in Bad Neustadt gegen Vorlage der Losnummer abgeholt werden. Nicht abgeholte Gewinne bis zum 12. Januar 2026 werden an sozial benachteiligte Familien im Landkreis verteilt. Für den Hauptpreis wird bei Nichtabholung eine Ersatznummer gezogen.
