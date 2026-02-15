„Ein Licht kam in die Welt“ für den guten Zweck: Erlös der Besinnlichen Weihnacht für die Tafel in Gerolzhofen
SCHWEINFURT – Die katholische Pfarrgemeinde und der FC 1917 Gerolzhofen haben den Erlös ihrer sechsten „Besinnlichen Weihnacht“ in Höhe von 250 Euro an die örtliche Außenstelle der Tafel Schweinfurt e.V. gespendet. Rund 200 Besucher ließen sich im Steigerwald-Stadion unter dem Motto „Ein Licht kam in die Welt“ begeistern, um damit traditionell eine soziale Einrichtung direkt vor Ort zu unterstützen.
Die Ladenleiter Harald Quasigroch und Robert Schinzel nahmen die Spende dankbar entgegen, die den derzeit über 3.200 versorgten Menschen der Tafel zugutekommt. Ansgar Willacker, Vorsitzender des FC 1917 Gerolzhofen, betonte dabei, wie wichtig es dem Verein sei, dass die Hilfe unmittelbar in der eigenen Stadt ankommt. In Gerolzhofen ermöglichen 15 ehrenamtliche Helfer jeden Donnerstag die Lebensmittelausgabe für bedürftige Menschen, die ihren Bezugsschein über die Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen erhalten.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!