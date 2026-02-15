Auto IU

„Ein Licht kam in die Welt“ für den guten Zweck: Erlös der Besinnlichen Weihnacht für die Tafel in Gerolzhofen

15. Februar 2026Letztes Update 15. Februar 2026
„Ein Licht kam in die Welt“ für den guten Zweck: Erlös der Besinnlichen Weihnacht für die Tafel in Gerolzhofen
Foto: Rainer Hörmann
Sparkasse

SCHWEINFURT – Die katholische Pfarrgemeinde und der FC 1917 Gerolzhofen haben den Erlös ihrer sechsten „Besinnlichen Weihnacht“ in Höhe von 250 Euro an die örtliche Außenstelle der Tafel Schweinfurt e.V. gespendet. Rund 200 Besucher ließen sich im Steigerwald-Stadion unter dem Motto „Ein Licht kam in die Welt“ begeistern, um damit traditionell eine soziale Einrichtung direkt vor Ort zu unterstützen.

Die Ladenleiter Harald Quasigroch und Robert Schinzel nahmen die Spende dankbar entgegen, die den derzeit über 3.200 versorgten Menschen der Tafel zugutekommt. Ansgar Willacker, Vorsitzender des FC 1917 Gerolzhofen, betonte dabei, wie wichtig es dem Verein sei, dass die Hilfe unmittelbar in der eigenen Stadt ankommt. In Gerolzhofen ermöglichen 15 ehrenamtliche Helfer jeden Donnerstag die Lebensmittelausgabe für bedürftige Menschen, die ihren Bezugsschein über die Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen erhalten.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

15. Februar 2026Letztes Update 15. Februar 2026

Mehr

Neuer Wertstoffhof in Gerolzhofen: Landkreis Schweinfurt erweitert Entsorgungsangebot

Neuer Wertstoffhof in Gerolzhofen: Landkreis Schweinfurt erweitert Entsorgungsangebot

15. Februar 2026
Zweite Ausgabe des „Festival der Ensembles“ begeistert in Volkach

Zweite Ausgabe des „Festival der Ensembles“ begeistert in Volkach

15. Februar 2026
20 Jahre Poetry Slam Schweinfurt: Early-Bird-Tickets für die große Gala ab März

20 Jahre Poetry Slam Schweinfurt: Early-Bird-Tickets für die große Gala ab März

15. Februar 2026
Das Lastenradmietsystem der Stadt Würzburg: Die erste halbe Stunde geht wieder aufs Haus

Das Lastenradmietsystem der Stadt Würzburg: Die erste halbe Stunde geht wieder aufs Haus

14. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)