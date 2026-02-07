Auto IU

Ein mutiger Schritt in die ZUKUNFT: Stadträtin Daniela Mahler positioniert sich neu

Foto: Initiative Zukunft
SCHWEINFURT – Die Stadträtin Daniela Mahler ist konsequent aus der AfD sowie der zugehörigen Stadtratsfraktion ausgetreten und hat sich der Initiative ZUKUNFT.ÖDP angeschlossen, nachdem sie die Entwicklung der Partei hin zu einer reaktionären Bewegung scharf kritisierte. Nach ihrem Parteiaustritt im Jahr 2024 wurde sie nun einstimmig in die neue politische Gruppierung aufgenommen, die nach Mahlers Überzeugung für eine ehrliche, bürgernahe und enkeltaugliche Politik steht.

Mahler begründet ihren Schritt mit dem Wunsch, Schweinfurt als lebenswerten Ort für nachfolgende Generationen zu erhalten und sich für nachhaltige sowie zukunftsorientierte Lösungen einzusetzen. Die OB-Kandidatin Ulrike Schneider begrüßte den Wechsel ausdrücklich und betonte, dass man im Bemühen, Menschen von extremistischen Strömungen zurückzugewinnen, nie nachlassen dürfe. Sie würdigte Mahlers Willensstärke, diesen schwierigen persönlichen und politischen Bruch vollzogen zu haben.

Neben ihrer Stadtratstätigkeit engagiert sich Daniela Mahler mittlerweile auch in der Aufklärungsarbeit an Schulen, um vor Ausgrenzung und einfachen Antworten auf komplexe gesellschaftliche Fragen zu warnen. Ihre Erfahrungen und die Beweggründe für ihre Abkehr von der AfD wird sie zudem in einem bald erscheinenden Buch veröffentlichen. Weitere Informationen zur politischen Arbeit der Initiative findest du unter www.zukunft-schweinfurt.de oder per E-Mail an info@zukunft-schweinfurt.de

