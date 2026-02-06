Auto IU

Ein mutiger Schritt in die ZUKUNFT: Stadträtin Daniela Mahler positioniert sich neu

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026
Ein mutiger Schritt in die ZUKUNFT: Stadträtin Daniela Mahler positioniert sich neu
Foto: Initiative Zukunft
Sparkasse

SCHWEINFURT – Die Stadträtin Daniela Mahler ist konsequent aus der AfD sowie der zugehörigen Stadtratsfraktion ausgetreten und hat sich der Initiative ZUKUNFT.ÖDP angeschlossen, nachdem sie die Entwicklung der Partei hin zu einer reaktionären Bewegung scharf kritisierte. Nach ihrem Parteiaustritt im Jahr 2024 wurde sie nun einstimmig in die neue politische Gruppierung aufgenommen, die nach Mahlers Überzeugung für eine ehrliche, bürgernahe und enkeltaugliche Politik steht.

Mahler begründet ihren Schritt mit dem Wunsch, Schweinfurt als lebenswerten Ort für nachfolgende Generationen zu erhalten und sich für nachhaltige sowie zukunftsorientierte Lösungen einzusetzen. Die OB-Kandidatin Ulrike Schneider begrüßte den Wechsel ausdrücklich und betonte, dass man im Bemühen, Menschen von extremistischen Strömungen zurückzugewinnen, nie nachlassen dürfe. Sie würdigte Mahlers Willensstärke, diesen schwierigen persönlichen und politischen Bruch vollzogen zu haben.

Neben ihrer Stadtratstätigkeit engagiert sich Daniela Mahler mittlerweile auch in der Aufklärungsarbeit an Schulen, um vor Ausgrenzung und einfachen Antworten auf komplexe gesellschaftliche Fragen zu warnen. Ihre Erfahrungen und die Beweggründe für ihre Abkehr von der AfD wird sie zudem in einem bald erscheinenden Buch veröffentlichen. Weitere Informationen zur politischen Arbeit der Initiative findest du unter www.zukunft-schweinfurt.de oder per E-Mail an info@zukunft-schweinfurt.de

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian triumphiert bei World Spirits Awards 2025

RÜDENAU – Die renommierte deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers hat bei den World Spirits Awards 2025 (WSA) erneut große Erfolge gefeiert und einmal mehr ihren Platz unter den weltbesten Destillerien gefestigt. Die feierliche Preisverleihung fand am 22. März direkt in der Destillerie in

Tefal launcht die leiseste Heißluftfritteuse mit XL-Kapazität

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026

Mehr

Lieder, Lyrik und mehr Lametta – Das Programm des Wernecker Kulturfrühlings 2026

Lieder, Lyrik und mehr Lametta – Das Programm des Wernecker Kulturfrühlings 2026

6. Februar 2026
Ehrenamts- und Integrationscafé Haßfurt: Treffen mit den beiden Integrationslotsinnen Siza Zaby und Cornelia Klaus

Ehrenamts- und Integrationscafé Haßfurt: Treffen mit den beiden Integrationslotsinnen Siza Zaby und Cornelia Klaus

6. Februar 2026
Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

6. Februar 2026
Die Stadt Bad Kissingen lädt zu einer Bürgerinformation „Platzgestaltung Garitzer See“ ein

Die Stadt Bad Kissingen lädt zu einer Bürgerinformation „Platzgestaltung Garitzer See“ ein

6. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)