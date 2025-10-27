Ein Nachmittag voller Wertschätzung – Jubiläumsfeier in der AOK Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die AOK Direktion Schweinfurt hat ihre diesjährige Jubilarfeier abgehalten und dabei langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für insgesamt 355 Dienstjahre geehrt. Gewürdigt wurde das Engagement von Kolleginnen und Kollegen, die seit 25 oder 40 Jahren Teil der AOK-Familie sind.
Direktor Frank Dünisch betonte die Bedeutung der Geehrten: „Unsere Mitarbeitenden sind das Fundament der AOK Bayern. Mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrem Einsatz prägen sie jeden Tag unsere gemeinsame Arbeit.“
Die Jubilare in der Übersicht:
- 25 Jahre: Andrea Frömel, Sascha Günther, Rebecca Volkheimer
- 40 Jahre: Bernd Werner, Peter Jung, Ralf Lommel, Udo Pfeuffer, Matthias Scholz, Werner Eilingsfeld, Jürgen Russek
Die Feierlichkeiten waren geprägt von persönlichen Laudationes, herzlichen Dankesworten und humorvollen Anekdoten, die auf die vielen bewegten Jahre voller Veränderungen und gemeinsamer Erfolge zurückblickten.
