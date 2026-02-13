Ein neuer Rückzugsort in der Stadtbücherei Würzburg – Konzentration und Kommunikation: Alles ist möglich und erwünscht

WÜRZBURG – Dank großzügiger Spenden des Fördervereins der Stadtbücherei und der Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp in Höhe von jeweils 5.000 Euro verfügt die Stadtbücherei im Falkenhaus nun über eine sogenannte „Mute Box“. Dieser schallisolierte Raum im Raum bietet bis zu vier Personen Platz und ermöglicht sowohl konzentriertes Arbeiten als auch Gruppengespräche, ohne die Ruhe in der Bibliothek zu stören.

Als moderner „Dritter Ort“ reagiert die Bücherei damit auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Besucher nach Rückzug und Kommunikation. Die Kabine schafft ein Gleichgewicht zwischen lebendiger Atmosphäre und notwendiger Stille für Telefonate oder digitales Lernen. Die Nutzung ist unkompliziert: Bis auf Essen, Trinken und Schlafen ist alles erlaubt, wobei die Box nach einer Stunde für die nächsten Interessierten freigegeben werden muss.