Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Auto IU

Ein neuer Rückzugsort in der Stadtbücherei Würzburg – Konzentration und Kommunikation: Alles ist möglich und erwünscht

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026
Ein neuer Rückzugsort in der Stadtbücherei Würzburg – Konzentration und Kommunikation: Alles ist möglich und erwünscht
Christine Ott (Vorsitzende des Fördervereins Stadtbücherei) und Gunther Schunk (Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp) haben der Stadtbücherei diese Mute Box gespendet, mit der sowohl gemeinschaftliches Arbeiten für vier Personen als auch ein Rückzugsort möglich werden. Dr. Irina Turner (re.), die Leiterin der Stadtbücherei freut sich sehr über das neue Angebot. Foto: Silvia Winter
Sparkasse

WÜRZBURG – Dank großzügiger Spenden des Fördervereins der Stadtbücherei und der Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp in Höhe von jeweils 5.000 Euro verfügt die Stadtbücherei im Falkenhaus nun über eine sogenannte „Mute Box“. Dieser schallisolierte Raum im Raum bietet bis zu vier Personen Platz und ermöglicht sowohl konzentriertes Arbeiten als auch Gruppengespräche, ohne die Ruhe in der Bibliothek zu stören.

Als moderner „Dritter Ort“ reagiert die Bücherei damit auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Besucher nach Rückzug und Kommunikation. Die Kabine schafft ein Gleichgewicht zwischen lebendiger Atmosphäre und notwendiger Stille für Telefonate oder digitales Lernen. Die Nutzung ist unkompliziert: Bis auf Essen, Trinken und Schlafen ist alles erlaubt, wobei die Box nach einer Stunde für die nächsten Interessierten freigegeben werden muss.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026

Mehr

Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

13. Februar 2026
Trotz „Schnitzel-Steuergeschenk“: Viele Wirte in Schweinfurt knausern beim Lohn

Trotz „Schnitzel-Steuergeschenk“: Viele Wirte in Schweinfurt knausern beim Lohn

13. Februar 2026
Handydiebstahl am Roßmarkt: Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt

Handydiebstahl am Roßmarkt: Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt

13. Februar 2026
Wert 1.700 Euro: Ermittlungserfolg in Wartmannsroth: 68-Jähriger nach Diebstahl von Brennholz überführt

Wert 1.700 Euro: Ermittlungserfolg in Wartmannsroth: 68-Jähriger nach Diebstahl von Brennholz überführt

13. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)