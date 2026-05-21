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Ein Paradies mitten im Grünen: Außenbereich der neuen Gesamt-Kita am Wehrbusch offiziell abgenommen

21. Mai 2026Letztes Update 21. Mai 2026
    Foto: Sabine Bromisch
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    GRAFENRHEINFELD – Große Vorfreude auf ein neues Vorzeigeprojekt für Familien: Ein weiterer zentraler Meilenstein beim Neubau der Gesamtkindertagesstätte am Wehrbusch ist geschafft. Nach intensiver Planungs- und Bauphase fand die offizielle Abnahme des weitläufigen, naturnahen Außenbereichs statt. Bei einer ausführlichen Begutachtung der Anlage wurden letzte Details mit den Fachplanern und ausführenden Firmen abgestimmt – das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen.

    An dem Abnahmetermin nahmen unter anderem Ralph Schäffner (Geschäftsführer des Planungsbüros Arc Grün) mit Mitarbeiter Thomas Achstetter, Projektleiterin Carmen Kuhn, Bauamtsleiter Michael Lommel sowie Bauhofleiter Matthias Pfister teil.

    Spielgeräte direkt in den Baumkronen

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    Bereits beim Rundgang über das Gelände wurde deutlich, dass hier ein echter Spiel- und Erlebnisraum entstanden ist, der Natur und Bewegung perfekt miteinander verknüpft. Das gestalterische Highlight: Der wertvolle alte Baumbestand direkt neben dem Kita-Neubau wurde komplett in das Konzept integriert.

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    Die Bäume dienen im Sommer nicht nur als natürliche und großzügige Schattenspender, sondern wurden auch geschickt mit den neuen Spielgeräten kombiniert. Wenn die Kinder künftig klettern und toben, blicken sie direkt in das grüne Blätterdach.

    Abenteuerlandschaft mit Tunnel und Wasserspiel

    Die Anlage glänzt mit einer enormen Vielfalt an pädagogisch wertvollen Beschäftigungsmöglichkeiten:

    • Entdecken & Klettern: Weidentipis, klassische Schaukeln, Nestschaukeln und weitläufige Sandbereiche wechseln sich ab. Ein absoluter Blickfang ist ein großer Erdhügel mit einer integrierten Röhre, die mitten hindurchführt – im Winter lässt sich der Hügel bei entsprechender Witterung sogar als kleiner Rodelberg nutzen. Ein mächtiger Kletterturm rundet das Angebot in Richtung des Schulspielplatzes ab.

    • Abkühlung & Matschspaß: Im hinteren Teil der Anlage wartet eine moderne Wasserspielzone auf die Kinder. Ergänzt wird das Ganze durch ein Matschloch, an dem nach Herzenslust experimentiert werden darf.

    • Geschützter Kleinkindbereich: Für die Krippenkinder wurde ein eigener, separierter Bereich angelegt, der ein sicheres und absolut altersgerechtes Spielen ermöglicht.

    Endspurt im Gebäude und Einladung zur Einweihung

    Während draußen die Natur das Zepter übernimmt, läuft im Inneren des hochmodernen Gebäudes der finale Endspurt. Die Möbel sind bereits weitgehend montiert, das Gebäude wird final gereinigt und die Erzieherinnen und Erzieher sind schon fleißig beim Einräumen.

    Der wichtigste Termin für alle Familien und Bürger steht bereits fest:

    Tag der offenen Tür & Offizielle Einweihung

    • Wann: Samstag, 11. Juli 2026

    • Was: Offizielle Eröffnung mit der Möglichkeit, die gesamte Einrichtung (inklusive der Innenräume) ausgiebig zu besichtigen.

    Nachhaltige Investition in die Zukunft

    Mit der neuen Gesamtkindertagesstätte realisiert die Kommune eine lückenlose Betreuungskette von der Krippe bis zur Schulkindbetreuung. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls bestens gesorgt: Eine integrierte, eigene Küche wird die Kinder täglich mit frischen, gesunden und abwechslungsreichen Mahlzeiten versorgen.

    Ein besonderer Dank der Verantwortlichen ging an alle beteiligten Baufirmen, das Planungsbüro sowie an Projektleiterin Carmen Kuhn und das Team des Bauhofs, das nicht nur beim Bau tatkräftig half, sondern auch die langfristige Pflege der grünen Oase übernimmt.

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