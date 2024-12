Ein Reh auf der Fahrbahn sorgt für 10.000 Euro Schaden

LKRS. BAD KISSINGEN, ZEITLOFS – Am Morgen des 12. Dezember 2024 ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Weißenbach und Modlos ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrer eines Mercedes wich nach eigenen Angaben einem Reh aus, das plötzlich auf der Fahrbahn stand.

Bei dem Ausweichmanöver verlor das Fahrzeug die Kontrolle, geriet ins Schleudern und prallte in den rechtsseitigen Straßengraben gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, während am Fahrzeug ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.