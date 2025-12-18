Ein Schlag für die Stadt Schweinfurt: Sie erhält wesentlich weniger Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich
REGION SCHWEINFURT – Der Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib (SPD) informiert über die Zuweisung von staatlichen Finanzmitteln für das Jahr 2026. Während die Kommunen in der Region Schweinfurt erneut Schlüsselzuweisungen erhalten, warnt der Haushaltspolitiker vor einer dramatischen Lage der kommunalen Finanzen und fordert strukturelle Verbesserungen.
Die Schlüsselzuweisungen im bayerischen Finanzausgleich steigen im kommenden Jahr landesweit auf 4,98 Mrd. Euro. Halbleib betont, dass diese Mittel besonders wertvoll seien, da sie nicht zweckgebunden sind und den Kommunen frei zur Verfügung stehen. Dennoch sieht er die geplante Erhöhung des kommunalen Steueranteils von 13,0 auf 13,3 Prozent als unzureichend an. Er fordert eine Anhebung auf 15 Prozent sowie eine jährliche Kommunalmilliarde aus dem Bundesvermögen, um die Haushalte nachhaltig zu stärken.
Übersicht der Schlüsselzuweisungen in der Region
Die Stadt Schweinfurt verzeichnet einen deutlichen Rückgang, während der Landkreis Schweinfurt eine Steigerung erfährt. Hier eine Auswahl der Zuweisungen für 2026 im Vergleich zum Vorjahr:
|Kommune
|Zuweisung 2026
|Vorjahr (2025)
|Landkreis Schweinfurt
|28.175.784 Euro
|26.861.724 Euro
|Stadt Schweinfurt
|26.104.452 Euro
|57.224.740 Euro
|Niederwerrn
|5.007.836 Euro
|4.942.720 Euro
|Dittelbrunn
|3.810.516 Euro
|3.520.096 Euro
|Schonungen
|3.541.224 Euro
|3.435.624 Euro
|Werneck
|3.215.352 Euro
|3.292.048 Euro
|Stadtlauringen
|2.188.280 Euro
|1.709.680 Euro
|Gerolzhofen
|1.636.856 Euro
|713.416 Euro
|Gochsheim
|652.960 Euro
|1.759.328 Euro
In einigen Gemeinden wie Grafenrheinfeld und Sennfeld fließen im kommenden Jahr keine Schlüsselzuweisungen, nachdem dort im Vorjahr noch geringe Summen ausgezahlt wurden. Halbleib unterstreicht, dass die Finanzsituation so instabil wie seit 20 Jahren nicht mehr sei und die Kommunen vor Ort dringend mehr Planungssicherheit benötigen.
Info:
Die staatlichen Schlüsselzuweisungen für die Stadt Schweinfurt sinken im Jahr 2026 erheblich, da die Stadt in der Vergangenheit von hohen Gewerbesteuereinnahmen profitiert hat. Diese Einnahmen dienen als wesentliche Berechnungsgrundlage für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) in Bayern.
Das System des KFA zielt darauf ab, die Finanzkraft der bayerischen Kommunen anzugleichen. Da Schweinfurt aufgrund der früheren Steuereinnahmen als finanzstark eingestuft wurde, verringern sich nun die Zuweisungen des Freistaats.
Um die mittlerweile dennoch angespannte Finanzlage zu stabilisieren und die städtische Handlungsfähigkeit zu sichern, hat die Stadt Schweinfurt ab 2026 die Realsteuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer erhöht. Diese Maßnahme dient nicht nur der Generierung eigener Einnahmen, sondern verbessert auch die Qualifikation der Stadt für zusätzliche Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen des Freistaats, die vorrangig an Kommunen vergeben werden, die ihre eigenen Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen.
