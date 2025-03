Ein Schock für die Angestellten: Raubüberfall auf Juwelier in der Würzburger Innenstadt – Zwei Täter flüchtig – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG – INNENSTADT – Es war ein gut geplanter Coup: Am späten Montagabend kam es zu einem Raubüberfall auf einen Juwelier in der Domstraße. Zwei bislang unbekannte Täter forderten eine Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, ihnen Zutritt zum Geschäft zu gewähren. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend in Richtung Eichhornstraße.

Ersten Ermittlungen zufolge sprachen die Täter die Mitarbeiterin gegen 18:00 Uhr in der Zeller Straße an, als sie bereits auf dem Heimweg war. Später kehrte sie mit einer weiteren Kollegin und mindestens einem Täter zum Juwelier zurück. Dort wurden aus dem Tresor und den Auslagen verschiedene Schmuckstücke entnommen. Gegen 22:30 Uhr verließ einer der Täter mit den beiden Frauen das Geschäft. Während sich die Angestellten in Richtung Marktplatz begaben, flüchtete der Täter in Richtung Eichhornstraße oder Juliuspromenade. Die beiden Frauen blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock. Der Wert der Beute ist derzeit noch nicht bekannt.

Die unterfränkische Polizei leitete umgehend eine groß angelegte Fahndung ein, konnte die Täter bislang jedoch nicht fassen.

Beschreibung der Täter:

Täter 1:

ca. 180 cm groß, kräftige Statur (ca. 90 kg)

schwarze Kleidung, Kapuzenpullover

trug einen schwarzen Rucksack oder eine Sporttasche

Täter 2:

ca. 170 cm groß, dunklerer Hautteint, etwa 80 kg schwer

sprach gebrochen Deutsch

maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube

bewaffnet mit Pistole oder Messer

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet um Hinweise:

Wer hat zwischen 18:00 und 22:45 Uhr verdächtige Beobachtungen rund um den Juwelier gemacht?

Wer hat gegen 18:00 Uhr in der Zeller Straße die Kontaktaufnahme der Täter zur Angestellten bemerkt?

Wer hat den Täter gegen 22:30 Uhr auf seiner Flucht über den Marktplatz in Richtung Eichhornstraße gesehen?

Wer kann weitere Hinweise zu den Tätern geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.