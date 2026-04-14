Ein schwerer Schlag für den Schweinfurter Fußball: Markus Wolf erklärt seinen Rücktritt beim FC Schweinfurt 05

SCHWEINFURT – Es ist sicher ein schwerer Schlag für den FC Schweinfurt 05: Markus Wolf verlässt den Verein nach insgesamt 18 Jahren Sponsorship und 16 Jahren im Vorstand. Er schreibt:

Nach insgesamt 16 Jahren im Vorstand sowie 18 Jahren als Hauptsponsor des Vereins erkläre ich hiermit meinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung.

Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. In den vergangenen Jahren durfte ich gemeinsam mit vielen engagierten Mitstreitern eine außergewöhnlich erfolgreiche Entwicklung des Vereins mitgestalten.

Der sportliche Weg von der Landesliga bis in die 3. Liga erfüllt mich mit großem Stolz und bleibt ein bedeutender Meilenstein in der Vereinsgeschichte.

Gleichzeitig zeigen aktuelle Entwicklungen rund um den Verein – unter anderem auch öffentlich sichtbar gewordene Stimmungen und Ausdrucksformen, wie sie zuletzt im Stadion dokumentiert wurden – dass eine vertrauensvolle und geschlossene Zusammenarbeit in der bisherigen Form nicht mehr gegeben ist. Für mich ist jedoch genau diese Geschlossenheit eine zentrale Voraussetzung für nachhaltigen sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg.

Aus Verantwortung gegenüber dem Verein und um Raum für einen Neuanfang zu schaffen, halte ich diesen Schritt für konsequent und notwendig.

Ich danke allen Wegbegleitern, Unterstützern, Spielern, Trainern, Mitarbeitern und Fans, die diesen Weg über viele Jahre hinweg mitgetragen haben. Dem Verein wünsche ich für die Zukunft alles Gute, Stabilität und weiterhin sportlichen Erfolg.

Wir sehen uns weiterhin im Stadion.