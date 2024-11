Ein Schwerverletzter und 50.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsverletzung in Ochsenfurt

OCHSENFURT, LKRS. WÜRZBURG – Ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2270, Höhe der Einmündung zur Kreisstraße WÜ 46, führte am Montag gegen 15:15 Uhr zu einem Schwer- und einem Leichtverletzten sowie einem Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro.

Der 77-jährige Fahrer eines Opel-Pkw war auf der Kreisstraße WÜ 46 aus Richtung Giebelstadt kommend unterwegs und wollte an der Einmündung zur Staatsstraße nach links in Richtung Ochsenfurt abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten BMW, der von einem 33-Jährigen gesteuert wurde und die Staatsstraße aus Ochsenfurt in Richtung Gaukönigshofen befuhr.

Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der BMW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Am Opel entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro, während der Sachschaden am BMW auf rund 45.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.



