Ein Schwerverletzter und zwei Pkw mit Totalschaden nach Verkehrsunfall

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
KLINGENBERG A. MAIN, LKR. MILTENBERG – Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße MIL 3 zwischen Laudenbach und der hessischen Landesgrenze. Die Polizei Obernburg ermittelt zum Unfallhergang.

Gegen 15:00 Uhr war ein 24-jähriger Skoda-Fahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit auf der MIL 3 von Laudenbach in Fahrtrichtung Vielbrunn unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah der 24-Jährige bei einem Überholvorgang, dass ein in gleicher Fahrtrichtung vor ihm fahrender VW-Fahrer nach links in einen Feldweg abbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die jeweils im Straßengraben landeten.

Der 37-jährige VW-Fahrer wurde beim dem Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Unverletzt blieb der Fahrer des Skoda. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf rund 75.000 Euro geschätzt. Die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

