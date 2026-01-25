Ein Tag zum Feiern für die „Neue Mitte“
LANDKREIS SCHWEINFURT – Mit der offiziellen Zulassung durch den Wahlausschuss des Landratsamtes steht fest, dass die Liste „Neue Mitte – Landkreis Schweinfurt e.V.“ (NM) am 8. März 2026 erstmals als neue, unabhängige Kraft bei der Kreistagswahl antritt. Trotz hoher bürokratischer Hürden gelang es der Gruppierung, mit insgesamt 827 Unterstützerunterschriften die geforderte Mindestanzahl von 385 mehr als zu verdoppeln. Da Unterstützer für eine solche Zulassung persönlich in ihren jeweiligen Rathäusern unterschreiben müssen, wertet die NM dieses Ergebnis als klares Signal für ein großes Interesse an einer pragmatischen und sachorientierten Politik im Landkreis.
Spitzenkandidat Johannes Saal zeigt sich angesichts des deutlichen Zuspruchs hochzufrieden und sieht darin eine Bestätigung für den Kurs seiner Gruppierung, die auf Dynamik und Kreativität statt auf ideologische Dogmen setzt. Trotz erschwerender Faktoren wie der kurzen Fristen, Feiertage und schlechter Witterung sei es gelungen, eine breite Basis an Wählern zu mobilisieren, die sich eine neue Art der Gestaltung im Kreistag wünschen. Saal betonte, dass man diesen Schwung nun in die verbleibenden sechs Wochen des Wahlkampfs mitnehmen wolle, um als gestalterische Kraft einen entscheidenden Unterschied in der Kreispolitik zu machen.
Ein besonderer Dank der Neuen Mitte galt den Mitarbeitern in den Gemeindeverwaltungen und im Landratsamt Schweinfurt, die den zusätzlichen organisatorischen Aufwand bei der Erfassung der Unterschriften und der Bewältigung der Formalien kompetent begleitet haben. Mit Blick auf den 8. März wirbt die NM nun aktiv um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, um mit ihrem Angebot aus kompetenten Persönlichkeiten und einer am Alltag der Menschen orientierten Programmatik erfolgreich in das Kreisparlament einzuziehen.
