Ein Überschlag und 25.000 Euro Schaden

OBEREISENHEIM – Ein Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der Strecke von Eisenheim in Richtung Schwanfeld. Ein 67-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen BMW, kam rund 300 Meter nach dem Ortsschild von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem angrenzenden Graben.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann allein in seinem Fahrzeug, als er nach rechts von der Straße abkam und frontal gegen einen Wasserdurchlass prallte. Das Auto überschlug sich infolgedessen. Glücklicherweise konnte sich der Fahrer, der noch im Wagen sitzend von Ersthelfern angetroffen wurde, selbst befreien. Er wurde nur leicht verletzt.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Freiwillige Feuerwehr OBEREISENHEIM übernahm die Reinigung der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 25.000 Euro.