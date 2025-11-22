Ein unvergesslicher Fastnachts-Eröffnungsabend der Schwarzen Elf
SCHWEINFURT – Der Auftaktabend der Faschingsgesellschaft „Schwarze Elf“ in die Session 2025/2026 stand ganz im Zeichen besonderer Ehrungen für die fränkischen Fastnacht-Künstler Michl Müller und Peter Kuhn. Michl Müller erhielt die „Goldene Schweineschnauze“ der Schwarzen Elf, während Peter Kuhn mit dem „Till von Franken in Gold“, der höchsten Auszeichnung des Fastnacht Verband Franken (FVF), überrascht wurde.
Session 2025/2026: Ein kurzweiliger Auftakt
Gesellschaftspräsidentin Martina Schlereth eröffnete den Abend mit einem Rückblick auf die „erfolgreiche Session 2025“, in der die neun ausverkauften, fünfstündigen Sitzungen die Gäste begeisterten. Sie bedankte sich bei allen Aktiven und verwies auf den bereits gut angelaufenen Kartenvorverkauf für die kommende Session 2026, insbesondere für die Samstags-Termine.
Eine Pointe setzte Martina Schlereth, als sie zum kulinarischen Novum des Abends einlud: „Es gibt heute Spanferkel für die Vegetarier“.
Ehrenzeichen für den Sitzungspräsidenten
Sitzungspräsident Ludi Paul wurde mit dem Ehrenzeichen des Kolpingwerkes ausgezeichnet. Diözesanvorsitzende Dorothea Schömig ehrte ihn für seine langjährige Arbeit und sein Engagement in vielen Bereichen der Kolpingfamilie, womit sie den sonst schlagfertigen Präsidenten kurzzeitig verstummen ließ.
Ludi Paul oblag es, das Sessionsmotto 2026 zu erläutern: „Brunzverreck, da geht noch was“. Er erklärte das Motto als fränkischen Ausdruck des Erstaunens („Brunzverreck“), dem der Optimismus („da geht noch was“ bzw. „e bisserl was geht allerweil“) folge.
Eine erste Kostprobe des Programms lieferte Doris Paul, die als Friseuse bekannten und weniger bekannten Menschen die Haare wusch und mit ihrer Ausstrahlung und Gestik brillierte.
Ehrung für Michl Müller: Die „Goldene Schweineschnauze“
Peter Kuhn hielt die Laudatio auf Michl Müller, den er als „Meister des geschliffenen Wortes“ und „echten Knülle“ bezeichnete. Kuhn hob Müllers Verbundenheit zum Fasching seit seiner Kindheit im „Biertümpel Club“ in Garitz hervor, woher er stammt – und betonte augenzwinkernd, dass Müller nicht aus Bad Kissingen stamme.
Michl Müller erhielt als 8. Träger die „Goldene Schweineschnauze“ der Schwarzen Elf, mit der er seit Jahrzehnten verbunden ist. Müller, dem sichtlich die Worte fehlten, dankte Peter Kuhn für die „wahnsinnig tolle Rede, mit wahnsinnig viel Hintergrundwissen.“
Höchste Auszeichnung für Peter Kuhn: „Till von Franken in Gold“
Die Anwesenheit von FVF-Präsident Marco Anderlik, Ehrenpräsident Bernhard Schlereth und Beirat Felix Zirkelbach deutete bereits auf eine weitere hohe Auszeichnung hin. Peter Kuhn wurde mit dem Till von Franken in Gold geehrt, der höchsten Auszeichnung des Fastnacht Verband Franken.
Marco Anderlik lobte Kuhn als „einen der besten Büttenredner Deutschlands“ und einen „Botschafter der fränkischen Fastnacht“, den selbst der Mainzer Carneval Club gerne in seinen Reihen hätte. Die Entscheidung, Kuhn, der seit 34 Jahren auf der Bühne steht und 18 Jahre lang für die Faschingsmuffel als Mitglied und Texter tätig war, mit dieser seltenen Ehre auszuzeichnen, sei „in Minuten entschieden“ worden. Peter Kuhn ist der 106. Karnevalist, dem diese Auszeichnung zuteilwurde.
Sitzungstermine 2026
Die „Kolping-Narren“ bieten im kommenden Jahr neun Sitzungen an:
-
Januar 2026: 16., 17., 18., 23., 24., 25., 30. und 31.
-
Februar 2026: 1.
Karten können online unter martina.schlereth-schwarze11@t-onlie.de oder telefonisch unter 0151 507 44 257 bestellt werden. Aufgrund der bereits hohen Nachfrage wird empfohlen, die Kartenbestellung nicht aufzuschieben.
