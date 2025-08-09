Ein VW Caddy für die Werkstatt Augsfeld
SCHWEINFURT – Die Karl-Wagner-Stiftung hat am Donnerstag, den 31. Juli 2025, einen gut erhaltenen VW Caddy an die Werkstatt für behinderte Menschen in Augsfeld übergeben. Die Einrichtung, die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehört, freut sich über das zusätzliche Fahrzeug, das dank seiner Ausstattung auch den Transport von Rollstuhlfahrern ermöglicht. Norbert Hart, der Vorsitzende der Lebenshilfe Schweinfurt, bedankte sich bei der Stiftung für ihr großzügiges Engagement und betonte, dass solche Spenden in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr seien.
Wertvolle Unterstützung für den Arbeitsalltag
Werkstattleiter Harald Waldhäuser erklärte, dass die Werkstatt Augsfeld durch den neuen Caddy nun auch für kurze Fahrten nicht mehr immer auf größere Fahrzeuge zurückgreifen muss, was den Arbeitsalltag erheblich erleichtert. Neben Waldhäuser bedankte sich auch die Blaskapelle der Werkstatt Augsfeld unter der Leitung von Konrad Schneider mit einem kurzen Auftritt bei Karl-Werner Wagner, Ute Seitz und Jürgen Wagner von der Karl-Wagner-Stiftung.
Die Karl-Wagner-Stiftung, die 2014 von Karl-Werner Wagner, dem ehemaligen Besitzer der Eschenbacher Privatbrauerei, gegründet wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Behinderung zu fördern. Die Brauerei und ihr Vermögen wurden damals komplett in die Stiftung eingebracht. Hintergrund war ein persönlicher Schicksalsschlag: Der gemeinsame Sohn von Karl-Werner Wagner und Ute Seitz, Karl-Stefan, kam schwerstbehindert zur Welt. Die Stiftung ist bereits bekannt für ihre großzügigen Spendenaktionen und hat in der Vergangenheit auch die Lebenshilfe Schweinfurt umfangreich unterstützt.
Die Werkstatt Augsfeld ist mit ihren rund 330 Mitarbeitern, von denen einige eine Behinderung haben, die zweitgrößte der sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt. Sie bietet eine breite Palette an Dienstleistungen wie Montage-, Verpackungs- und Konfektionierungsarbeiten sowie eine Schreinerei an, die unter anderem Verpackungskisten für Maschinenbauteile herstellt.
