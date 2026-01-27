Auto IU

Ein wichtiges Signal: Gutscheinaktion vom Kreisjugendring Haßberge für ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter wird auch 2026 fortgeführt

27. Januar 2026Letztes Update 27. Januar 2026
Ein wichtiges Signal: Gutscheinaktion vom Kreisjugendring Haßberge für ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter wird auch 2026 fortgeführt
Elvira Jungmann (Verwaltungsmitarbeiterin KJR Haßberge), Susanne Makowski (Vorsitzende KJR Haßberge) und Anna-Maria Gebhardt (Vorstandsmitglied KJR Haßberge, Ressort Ehrenamt) freuen sich über das fertige Juleica-Gutscheinheft 2026. - Foto: Petra Erickson, KJR Haßberge
Sparkasse

LANDKREIS HASSBERGE – Auch im Jahr 2026 setzt der Kreisjugendring (KJR) Haßberge ein deutliches Zeichen der Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit. Alle Inhaber einer gültigen Jugendleiter-Card (Juleica) erhalten die sechste Auflage des beliebten Gutscheinhefts sowie die Möglichkeit, einen 25-Euro-Gutschein regionaler Werberinge zu beantragen. Mit insgesamt 21 Partnerunternehmen aus Branchen wie Gastronomie, Handwerk und Freizeit möchte der KJR den ehrenamtlichen Helfern „Danke“ für ihren unermüdlichen Einsatz sagen.

Laut der KJR-Vorsitzenden Susanne Makowski ist das Engagement der Jugendleiter eine unverzichtbare Säule der Gesellschaft, die weit über das bloße Investieren von Freizeit hinausgeht. Viele Ehrenamtliche bringen Leidenschaft, Kreativität und oft sogar ihren eigenen Urlaub ein, um Kindern und Jugendlichen im Landkreis hochwertige Angebote zu ermöglichen. Das Gutscheinheft, das Vergünstigungen bei Bäckereien, Metzgereien, Schwimmbädern und in Läden umfasst, soll dieses Wirken wertschätzend honorieren und sichtbar machen.

Ein besonderer Dank gilt den beteiligten Unternehmen, von denen einige die Aktion bereits seit ihrem Beginn unterstützen. Diese Kooperation unterstreicht die regionale Verbundenheit und fördert die oft im Hintergrund stattfindende Arbeit der Jugendleiter. Alle berechtigten Juleica-Inhaber im Landkreis wurden bereits über die Details der Fortführung informiert; eine vollständige Liste der Partner ist zudem auf der Website des KJR Haßberge unter www.kjr-has.de einsehbar.

Mehr

VERMISST - Bitte helft mit!
Bubmann-Messen Bauen-Wohnen-Ambiente 2025
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. Januar 2026Letztes Update 27. Januar 2026

Mehr

Alkoholisiert und aggressiv – Junger Mann attackiert Polizeibeamten – Täter in Gewahrsam und Strafverfahren eingeleitet

Alkoholisiert und aggressiv – Junger Mann attackiert Polizeibeamten – Täter in Gewahrsam und Strafverfahren eingeleitet

27. Januar 2026
Bergrheinfeld: Jugendlicher schlägt 63-Jährigen ins Gesicht – Polizei Schweinfurt ermittelt und sucht Zeugen

Bergrheinfeld: Jugendlicher schlägt 63-Jährigen ins Gesicht – Polizei Schweinfurt ermittelt und sucht Zeugen

27. Januar 2026
Zusammenkommen beim Neubürgerempfang in Schonungen

Zusammenkommen beim Neubürgerempfang in Schonungen

27. Januar 2026
Ganze vier Unfallflüchtige im Bereich Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

Ganze vier Unfallflüchtige im Bereich Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

27. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)