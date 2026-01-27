Ein wichtiges Signal: Gutscheinaktion vom Kreisjugendring Haßberge für ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter wird auch 2026 fortgeführt
LANDKREIS HASSBERGE – Auch im Jahr 2026 setzt der Kreisjugendring (KJR) Haßberge ein deutliches Zeichen der Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit. Alle Inhaber einer gültigen Jugendleiter-Card (Juleica) erhalten die sechste Auflage des beliebten Gutscheinhefts sowie die Möglichkeit, einen 25-Euro-Gutschein regionaler Werberinge zu beantragen. Mit insgesamt 21 Partnerunternehmen aus Branchen wie Gastronomie, Handwerk und Freizeit möchte der KJR den ehrenamtlichen Helfern „Danke“ für ihren unermüdlichen Einsatz sagen.
Laut der KJR-Vorsitzenden Susanne Makowski ist das Engagement der Jugendleiter eine unverzichtbare Säule der Gesellschaft, die weit über das bloße Investieren von Freizeit hinausgeht. Viele Ehrenamtliche bringen Leidenschaft, Kreativität und oft sogar ihren eigenen Urlaub ein, um Kindern und Jugendlichen im Landkreis hochwertige Angebote zu ermöglichen. Das Gutscheinheft, das Vergünstigungen bei Bäckereien, Metzgereien, Schwimmbädern und in Läden umfasst, soll dieses Wirken wertschätzend honorieren und sichtbar machen.
Ein besonderer Dank gilt den beteiligten Unternehmen, von denen einige die Aktion bereits seit ihrem Beginn unterstützen. Diese Kooperation unterstreicht die regionale Verbundenheit und fördert die oft im Hintergrund stattfindende Arbeit der Jugendleiter. Alle berechtigten Juleica-Inhaber im Landkreis wurden bereits über die Details der Fortführung informiert; eine vollständige Liste der Partner ist zudem auf der Website des KJR Haßberge unter www.kjr-has.de einsehbar.
