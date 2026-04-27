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Einblick in den Polizeialltag: Schülerinnen besuchen Bundespolizei in Oerlenbach

27. April 2026Letztes Update 27. April 2026
Einblick in den Polizeialltag: Schülerinnen besuchen Bundespolizei in Oerlenbach
Foto: Thorsten Krug
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OERLENBACH – Einen spannenden und abwechslungsreichen Tag erlebten 29 Schülerinnen aus den Landkreisen Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Schweinfurt beim Besuch des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei.

Ziel der Veranstaltung war es, den Teilnehmerinnen einen praxisnahen Einblick in die Ausbildung und die vielfältigen Aufgabenfelder zu ermöglichen. Nach einer Einführung in die verschiedenen Einsatzbereiche und den Ablauf der Ausbildung am Standort Oerlenbach konnten die Schülerinnen an verschiedenen Stationen selbst aktiv werden.

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Besonders gefragt war die Möglichkeit, Teile des offiziellen Sporttests für das Auswahlverfahren auszuprobieren. Ein weiteres Highlight stellte die Präsentation des Fuhrparks dar, die durch eine Fahrt im Polizeifahrzeug ergänzt wurde. Nach der Mittagspause stellten die Teilnehmerinnen ihre Fitness bei einem Einsatztraining unter Beweis und erhielten beim gemeinsamen Marschieren mit den Anwärterinnen und Anwärtern einen authentischen Eindruck von der Formalausbildung.

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Für besondere Begeisterung sorgte die unvorhergesehene Landung eines Bundespolizeihubschraubers, der zum Auftanken vor Ort eintraf. Die Schülerinnen nutzten die Gelegenheit, das Luftfahrzeug aus nächster Nähe zu besichtigen. In der abschließenden Gesprächsrunde zeigten sich viele Teilnehmerinnen beeindruckt, wobei einige bereits konkretes Interesse an einer späteren Bewerbung äußerten.

Weitere Informationen zu den Karrieremöglichkeiten sind zu finden unter: www.komm-zur-bundespolizei.de

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