Einblicke in die Vielfalt der regionalen Apfel- und Birnensorten
KERBFELD – Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge und der Bund Naturschutz Ebern laden am Samstag, den 27. September, zu einer besonderen Exkursion ein. Unter der Leitung eines Pomologen können Teilnehmer in Kerbfeld heimische Obstsorten bestimmen lernen und dabei die reiche Vielfalt der regionalen Obstbaumbestände im Naturpark Haßberge entdecken.
Exkursion und Sortenbestimmung
Die Exkursion startet um 10 Uhr an der Haßgau Ranch in Kerbfeld und dauert bis 14 Uhr. Pomologe Wolfgang Subal führt die Teilnehmer durch die Obstbaumbestände und erklärt die Erkennungsmerkmale, Herkunft und Besonderheiten der verschiedenen Apfel- und Birnensorten. Die Teilnahme an der Wanderung kostet 12 Euro pro Erwachsenem.
Weitere Highlights und Anmeldung
Im Anschluss an die Exkursion besteht von 14:30 bis 17:00 Uhr die Möglichkeit, auf dem Hof der Familie Fallenbacher in Kleinmünster eigene, mitgebrachte Früchte bestimmen zu lassen. Wichtig ist dabei, dass pro Sorte mindestens fünf typische, unbeschädigte Früchte mit Stiel mitgebracht werden. Vor Ort können Besucher außerdem die Geschmacksvielfalt von Streuobstprodukten probieren, darunter frisch gekelterter Saft, Apfelgelee und verschiedene Backwaren. Anmeldungen für die Exkursion sind per E-Mail an gartenbau@hassberge.de oder telefonisch unter 09521/942621 möglich.
