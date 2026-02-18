Einbrecher, Diebe, Feueralarmauslöser und Beschmierer – Die Polizei Würzburg hatte gut zu tun…

WÜRZBURG / LENGFELD. Ein Unbekannter löste Teile der Holzverkleidung eines Kellerabteils in einem Wohnhaus in der Heisenbergstraße und verschaffte sich so Zutritt zu diesem. Anschließend entwendete er ein schwarz-weißes Klappfahrrad der Marke Dahon, Typ Ciao D7. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 16:20 Uhr.

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde im Verlauf des Heidingsfelder Faschingsumzuges ein Turnbeutel im Bereich der Eisenbahnstraße / Hedanstraße entwendet. Er hatte diesen dort gegen 14:40 Uhr abgestellt. Die Tasche trug die Aufschrift eines Sicherheitsdienstes.

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Im Holzweg kam zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 22:00 Uhr, ein schwarzer Opel Zafira mit Heilbronner Zulassung abhanden. Der Pkw wurde dort geparkt und konnte am Dienstag nicht mehr aufgefunden werden. Eine Abschleppung aufgrund des Faschingsumzuges erfolgte, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, nicht.

WÜRZBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00:30 Uhr, schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Feueralarms in der Tiefgarage Beim Grafeneckart ein und löste diesen absichtlich aus, obwohl es nicht brannte. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen.

WÜRZBURG / ZELLERAU. Das Gebäude der Bereitschaftspolizeiabteilung, ein in der Nähe stehender Altkleidercontainer und ein Plakat wurden Dienstagnacht, gegen 03:30 Uhr, mit grüner Farbe beschmiert. Der unbekannte Täter verursachte damit einen Sachschaden von knapp unter 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.