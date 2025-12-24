Auto IU

Einbrecher entwenden 1.400 Euro aus Gaststätte – Gibt es Zeugen?

EBERN, LKR. HASSBERGE – Unbekannte gelangten am Montag, zwischen 01:30 Uhr und 07:00 Uhr, über eine Terassentür in eine Gaststätte in der Lützlebener Straße und entwendeten hier mehrere hundert Euro Bargeld sowie ein hochwertiges Handy im Wert von circa 1.400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter Tel. 09531/924-0 entgegen.

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)