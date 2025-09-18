Einbrecher gelangen über das Dach in den Supermarkt – Hohe Bargeldbetrag erbeutet

BAD KÖNIGSHOFEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Unbekannte Täter verschafften sich am Montag in den frühen Morgenstunden gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt. Sie konnten einen hohen Geldbetrag erbeuten. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt.

Am Montagmorgen, in der Zeit von 02:06 Uhr bis 06:34 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über das Dach eines Supermarktes in der Straße „Hoher Markstein“ gewaltsam Zutritt.

In den Büroräumen des Marktes konnten die Täter Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages erbeuten. Sie entkamen mit ihrer Beute unerkannt.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Sind Sie in der Tatzeit auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden?

Können Sie weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731