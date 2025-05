Einbrecher in Grafenrheinfeld versuchen Tresor zu öffnen

BERGRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Am Donnerstag brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Anwesen in der Mainstraße ein und versuchten, einen Tresor zu entwenden. Der Versuch scheiterte jedoch am Gewicht und der Größe des Tresors.

Die Täter durchwühlten mehrere Zimmer und flüchteten ohne Beute, hinterließen aber einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge nutzten sie für die Flucht ein größeres Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1732 zu melden.