Einbrecher scheitert an Supermarkt – Kripo bittet um Hinweise

WÜRZBURG, STADTTEIL HEUCHELHOF – Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag versucht, in eine Supermarktfiliale in der Max-Mengeringhausen-Straße einzubrechen. Offenbar wurde der Täter gestört und flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Gegen 23.20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Meldung über einen laufenden Einbruch in die Netto-Filiale ein. Mehrere Streifen der Würzburger Polizei rückten daraufhin aus und umstellten das Gebäude.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Täter bereits versucht hatte, sich gewaltsam Zutritt zum Supermarkt zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er jedoch gestört und flüchtete unerkannt. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

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Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch am Tatort die Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.