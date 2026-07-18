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Einbrecher stehlen Tabakwaren aus Getränkemarkt

18. Juli 2026Letztes Update 18. Juli 2026
Einbrecher stehlen Tabakwaren aus Getränkemarkt
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART – Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in einen Getränkemarkt in der Lengfurter Straße eingebrochen und haben eine größere Menge Tabakwaren entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 01:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Getränkemarkt eines Supermarktes. Anschließend entwendeten sie die Tabakwaren und flüchteten mit einem bislang unbekannten Fahrzeug.

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Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

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Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lengfurter Straße, der Birkenstraße oder dem angrenzenden Wohngebiet beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.


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