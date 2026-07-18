Einbrecher stehlen Tabakwaren aus Getränkemarkt

KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART – Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in einen Getränkemarkt in der Lengfurter Straße eingebrochen und haben eine größere Menge Tabakwaren entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 01:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Getränkemarkt eines Supermarktes. Anschließend entwendeten sie die Tabakwaren und flüchteten mit einem bislang unbekannten Fahrzeug.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Das könnte Dich auch interessieren: Eisgeliebt am Samstag: Zitrone*, Tomate-Banane*, Birne-Johannis*, Pina-Colada*, Vanille, Haselnuss*, Tonka* und Schokolade* Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lengfurter Straße, der Birkenstraße oder dem angrenzenden Wohngebiet beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.