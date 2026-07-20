Einbrecher stehlen Tresor aus Firma in Geiselwind

GEISELWIND, LKR. KITZINGEN – Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Firma in der Wiesentheider Straße eingebrochen und hat einen Tresor mit Bargeld entwendet. Die Polizeiinspektion Kitzingen ermittelt und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Freitag, 22:00 Uhr, bis Samstag, 07:00 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu den Büroräumen eines Unternehmens in der Wiesentheider Straße. Dort entwendete er einen Tresor mit Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie weiteren Gegenständen.

Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 09321/141-0 zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren: Eisgeliebt am Samstag: Zitrone*, Tomate-Banane*, Birne-Johannis*, Pina-Colada*, Vanille, Haselnuss*, Tonka* und Schokolade* Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe