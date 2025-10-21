Auto IU

Einbrecher verschaffen sich in Volkach Zugang und nehmen Tresor mit

21. Oktober 2025
VOLKACH – Zwischen dem 18. Oktober 2025, 16:00 Uhr, und dem 20. Oktober 2025, 07:00 Uhr, ereignete sich in der Straße „Erlachshof“ ein Einbruch in ein Firmengebäude. Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt über eine Türe und entwendete einen Schranktresor aus dem Büro.

Der oder die Täter transportierten den Tresor zunächst mit einer firmeneigenen Ameise in das angrenzende Waldstück, wo er anschließend in ein Fahrzeug verladen wurde. Die Ameise wurde später in Tatortnähe von einem unbekannten Radfahrer aufgefunden und zurückgebracht. Der entstandene Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden. Insbesondere wird der bisher unbekannte Radfahrer gesucht, welcher die aufgefundene Ameise zurückbrachte.

