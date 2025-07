Einbrecher werden überrascht und flüchten ohne Beute – Polizei mit schneller Festnahme

ESCHAU, OT. SOMMERAU, LKR. MILTENBERG – Am späten Sonntagabend sind zwei zunächst unbekannte Männer in eine Garage eines Wohnanwesens eingebrochen. Die Tatverdächtigen flüchteten und wurden rasch von der Polizei festgenommen.

Am Sonntag gegen 23:20 Uhr haben sich zwei Unbekannte Zutritt zu einer Garage eines Wohnanwesens in der Ringstraße verschafft. Der 31-jährige Eigentümer konnte die beiden Einbrecher auf seiner Videoüberwachung feststellen und in der Garage konfrontieren. Die beiden Männern flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort. Die schnell hinzugerufene Polizei Obernburg am Main konnte mit Unterstützung weiterer umliegender Dienststellen und Polizeikräften aus Hessen das Fluchtfahrzeug auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main feststellen. Zwei Männer im Alter von 35 und 45 Jahren wurden in der Folge an ihrer Wohnanschrift in Hanau vorläufig festgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnisstand entstand kein Sachschaden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei Obernburg am Main ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.