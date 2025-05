Einbrecher wird bei Tat überrascht – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG – Ein Unbekannter ist am Freitagvormittag in eine Wohnung eingebrochen. Der Täter ist von einem Bewohner gestört worden und ohne Beute geflüchtet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat im Winterleitenweg, im Bereich der dreistelligen Hausnummern, zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr ereignet. Ein Unbekannter hatte sich gewaltsam Zugang zu der als Lagerraum genutzten Wohnung in dem Mehrfamilienhaus verschafft. Als ein in dem Anwesen befindlicher Bewohner auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Einbrecher gegen 10.00 Uhr unerkannt. Beute machte der Täter dem Sachstand nach nicht, hinterließ jedoch Sachschaden in einem niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt in dem Fall und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat zur relevanten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise im Bereich des Winterleitenwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-16330 entgegen.