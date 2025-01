Einbrecher wird von Bewohnern überrascht und festgenommen

Einbruch in der Friedhofstraße

Der Vorfall ereignete sich gegen 18:30 Uhr, als Hausbewohner in der Friedhofstraße einen Mann überraschten, der unbefugt ins Gebäude eingedrungen war und Schmuck stehlen wollte. Der Verdächtige flüchtete daraufhin.

Schnelle Festnahme

Die Polizei reagierte umgehend und setzte eine Vielzahl von Einsatzkräften ein, um den Flüchtigen zu verfolgen. Bereits wenige Minuten später konnte der Mann in der Taunusstraße gestellt und festgenommen werden.

Untersuchungshaft angeordnet

Nach der Festnahme verbrachte der Verdächtige die Nacht in einer Haftzelle der Polizei. Am Freitag wurde er der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt, die wegen des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.