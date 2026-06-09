Einbruch am Samstagabend: Fenster aufgehebelt und Räume in der Von-Fechenbach-Straße in Werneck durchwühlt
WERNECK / LKR. SCHWEINFURT – Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Am Samstagabend hat ein bislang unbekannter Täter die nur wenige Stunden dauernde Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt, um in ein Einfamilienhaus in Werneck einzubrechen. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise aus der Nachbarschaft.
Der Einbruch ereignete sich am Samstag (6. Juni 2026) in dem relativ eng eingegrenzten Zeitfenster zwischen 19:30 Uhr und 23:20 Uhr.
Fenster beschädigt und Räumlichkeiten durchsucht
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen begab sich der Unbekannte im Schutz der Dämmerung an das Wohnhaus in der Von-Fechenbach-Straße. Dort attackierte er ein Fenster und beschädigte es massiv, um sich Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen.
Auf der Suche nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen durchwühlte der Einbrecher anschließend mehrere Räume des Einfamilienhauses. Der Täter hinterließ bei seinem Einstieg einen Sachschaden, der nach ersten Schätzungen der Polizei bei mehreren Hundert Euro liegt. Ob der Einbrecher bei seinem Beutezug fündig wurde und Gegenstände entwendet hat, ist momentan noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Beamten haben vor Ort eine detaillierte Spurensicherung durchgeführt.
Kriminalpolizei sucht Zeugen im Wohngebiet
Da die Tatzeit am späten Samstagabend liegt, an dem möglicherweise noch Nachbarn im Garten saßen oder Spaziergänger unterwegs waren, setzt die Kriminalpolizei Schweinfurt auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Zeugenaufruf:
Wer hat am Samstagabend in der Von-Fechenbach-Straße oder in den angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet? Wer hat Fahrzeuge bemerkt, die nicht in die Wohnstraße gehören oder dort auffällig rangiert haben?
Sachdienliche Hinweise – auch zu Beobachtungen im Vorfeld oder im Nachgang der Tat – nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1866 entgegen.
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