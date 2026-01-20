Einbruch bei der Lebenshilfe – Hohe Sachschaden – Kriminalpolizei sucht Zeugen
AUGSFELD / LKR. HASSBERGE – Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in eine Werkstatt der Lebenshilfe am Schulplatz eingebrochen und haben dabei einen massiven Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro verursacht. Zwischen 18:00 Uhr am Donnerstagabend und 06:45 Uhr am Freitagmorgen verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu der sozialen Einrichtung und durchwühlten die Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entwendeten die Täter Bargeld in einem mittleren vierstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen bereits vor Ort aufgenommen und umfangreiches Spurenmaterial gesichert. Da der Einbruch in einem Ortsteil von Haßfurt verübt wurde, hoffen die Beamten nun auf Beobachtungen aus der Bevölkerung, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schulplatzes bemerkt haben könnten. Die Ermittler prüfen zudem, ob die Täter bei ihrem Vorgehen spezielles Werkzeug nutzten, um in das Gebäude einzudringen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1866 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen. Jeder noch so kleine Hinweis zu ungewöhnlichen Bewegungen in der Nacht könnte für die Aufklärung des Falls entscheidend sein. Die betroffene Einrichtung und die Ermittlungsbehörden setzen auf die Mithilfe aufmerksamer Bürger, um die Verantwortlichen für diesen rücksichtslosen Einbruch zur Rechenschaft zu ziehen.
