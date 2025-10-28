Einbruch im Mehrfamilienhaus – Kripo sucht Zeugen
WÜRZBURG / INNENSTADT – Zwischen Sonntag, 16:00 Uhr, und Montag, 19:15 Uhr, ist ein Unbekannter in eine Wohnung in der Riemenschneiderstraße eingebrochen und hat Münzen aus einem Tresor entwendet. Die Beute hat einen Wert im fünfstelligen Bereich.
Der Täter verschaffte sich Zutritt über eine leerstehende Wohnung im Erdgeschoss und gelangte durch das gewaltsame Öffnen einer Balkontür in die Wohnung im ersten Obergeschoss. Dort öffnete der Dieb gewaltsam einen Tresor und flüchtete mit den Münzen.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Hauses aufgefallen sind.
Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.
Verhaltenstipps der Polizei gegen Einbrüche:
- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Achtung: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
- Schließen Sie die Tür immer zweifach ab – auch bei kurzer Abwesenheit.
- Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen.
- Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden, um Abwesenheit tagsüber nicht zu signalisieren.
Fachmännische Beratung zum Einbruchschutz erhalten Sie bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen unter:
- Würzburg: 0931/457-1830
- Aschaffenburg: 06021/857-1830
- Schweinfurt: 09721/202-1835
