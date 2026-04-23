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Einbruch in Agrarhandel in Lindflur hinterlässt hohen Sachschaden

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026
Einbruch in Agrarhandel in Lindflur hinterlässt hohen Sachschaden
Symbolfoto: 2fly4
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REICHENBERG, Landkreis Würzburg – In einen landwirtschaftlichen Großhandel im Ortsteil Lindflur wurde von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

In der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Betrieb in der Bergstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zugang zum Bürogebäude und durchsuchten dort die Räumlichkeiten.

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Die Täter richteten dabei erhebliche Verwüstungen an, sodass nach derzeitigem Stand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden ist. Der Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 zu melden.

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