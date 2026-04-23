Einbruch in Agrarhandel in Lindflur hinterlässt hohen Sachschaden
REICHENBERG, Landkreis Würzburg – In einen landwirtschaftlichen Großhandel im Ortsteil Lindflur wurde von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen.
In der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Betrieb in der Bergstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zugang zum Bürogebäude und durchsuchten dort die Räumlichkeiten.
Die Täter richteten dabei erhebliche Verwüstungen an, sodass nach derzeitigem Stand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden ist. Der Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 zu melden.
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